L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulla situazione spinosa di Diego Demme. Secondo il quotidiano sembra che l’ipotesi di un trasferimento di Demme all’Hertha Berlino sia definitivamente scartata, soprattutto perché il club tedesco sta avanzando nella trattativa per il centrocampista Bilal Hussein dell’Aik Solna. Tuttavia, Demme è ancora in uscita dal Napoli, poiché non rientra nei piani della società. Potrebbero arrivare delle proposte per lui dal mercato turco, il quale chiude più tardi, l’8 settembre. quindi c’è ancora la possibilità che Demme possa trovare una nuova squadra prima della chiusura del mercato.