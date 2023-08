Sky – La probabile formazione anti Sassuolo, con i neroverdi torna dal 1′ Kvara, un paio di ballottaggi per Garcia

Domenica il Napoli ritorna a giocare davanti al suo pubblico, e lo farà contro il Sassuolo di Dionisi. Per Garcia arriva finalmente il debutto in campionato di Kvaratskhelia, che dopo aver saltato la trasferta di Frosinone sarà regolarmente in campo con i nervoverdi. Per il tecnico francese però ci sono alcuni ballottaggi da sciogliere, soprattutto sull’out di destra per completare l’attacco e il terzino sinistro. Al momento al fianco di Osimhen e Kvaratskhelia dovrebbe esserci Raspadori, in leggero vantaggio su Politano, mentre a sinistra dovrebbe tornare dal 1′ Mario Rui. A centrocampo Cajuste si siederà in panchina, con Anguissa tornato a pieno regime sarà lui a completare il reparto con Zielinski e Lobotka. Questa la probabile formazione:



Napoli – Meret; Di Lorenzo; Rrahmani; Juan Jesus; Mario Rui; Zielinski; Anguissa; Lobotka; Raspadori; Osimhen; Kvaratskhelia