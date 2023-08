Marchetti: “Il Napoli ha blindato Osimhen e Kvaratskhelia, anche con offerte dall’Arabia il Napoli non li cede”

Il giornalista ed esperto di mercato Luca Marchetti ai microfoni di Radio Goal ha parlato di Osimhen e Kvaratskhelia e del loro futuro. Queste le sue parole: “Prima arrivano i rinnovi di Osimhen e Kvara meglio è, il Napoli ha lavorato sulle loro conferme, blindandoli, questo è già un dato importante. Anche per renderli meno aggredibili, nei prossimi mercati, è giusto dargli un ingaggio che sia adeguato al loro valore. Ormai possiamo dire che resteranno e non è poco. Anche se arrivasse qualche offerte dall’Arabia il Napoli non li cederebbe mai”.