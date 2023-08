Cm.it – Per il centrocampo spunta di nuovo Amrabat, la richiesta della Fiorentina è alta, ma contatti tra i club nella prossima settimana

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it il centrocampista marocchino Sofyan Amrabat è finito nuovamente nel mirino del Napoli. Per lui il tecnico Rudi Garcia ha già dato il placet, ma al momento la trattativa non è semplice per vari motivi. Il primo motivo è la richiesta della Fiorentina, che per lasciar partire il mediano chiede ben 35 milioni di euro e la cessione a titolo definitivo. Al momento il Napoli viene frenato da questi 2 elementi, ma soprattutto dal fatto che debba uscire almeno un centrocampista per poter provare l’offensiva per il marocchino. Si proverà nell’ultima settimana di calciomercato a cercare di ammorbidire le richieste della Viola, ma soprattutto a far uscire Diego Demme, che potrebbe andare in Turchia.