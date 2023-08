Il Mattino – Gabri Veiga, quattri punti bloccano la trattativa: le ultime

Gabri Veiga è pronto a volare in terra partenopea e vestire i colori della squadra azzurra. Venerdì sembrava tutto fatto, ma ci sono stati imprevisti che hanno bloccato la trattativa momentaneamente. Il Mattino, oggi in edicola, ha provato a ricostruire quanto accaduto. Sono quattro i punti del contratto che al momento hanno messo tutto in standby:

il mancato riconoscimento del 10% sulla futura rivendita

nessuna commissione per gli agenti

mancancanza do bonus legati al cammino in Champions

nessun premio alla firma.

Questo quanto riportato dal quotidiano:

“Lunedì è stato consegnato il contratto da parte del Napoli agli agenti del giocatore. Tra le traduzioni e le clausole tanto care a De Laurentiis, però, quelli del Celta Vigo e l’entourage del giocatore sono rimasti sorpresi nel non vedere riconosciuto quanto pattuito o modificato rispetto agli accordi verbali dei giorni precedenti: percentuale di rivendita del 10 per cento (per il club azzurro è sempre stata del 5 per cento); una serie di bonus legati al cammino in Champions League; commissioni per gli agenti; premio alla firma.

Questo il motivo della frenata, ma non c’è chiusura da parte di Celta Vigo e Napoli che sembrano convinti come la trattativa sia troppo avanzata per poter saltare per l’arrivo di Gabri Veiga in Serie A. Intanto, proprio in queste ultime ore ci sarebbe stata una chiacchierata tra Gabri Veiga e Benitez (allenatore Celta) che gli ha consigliato di tornare ad allenarsi”.