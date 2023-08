CdS – Offerta del Lipsia per Elmas: la cifra e la risposta del Napoli

Il Lipsia vuole Elmas. A farlo sapere è il Corriere dello Sport che stamattina scrive che il club tedesco avrebbe offerto una cifra considerevole: 30 milioni di euro. Pare che sia stata rifiutata. Il diamante grezzo non sembra essere un titolare di Rudi Garcia. Anche con Spalletti non figurava quasi mai nell’undici titolare, ma subentrava spesso. Peccato perdere uno come lui che può ricoprire più ruoli, un jolly. Bisognerà capire, dunque, se il Napoli lo ritiene parte del progetto tecnico o semplicemente sta cercando di ottenere un’offerta più alta.

Attualmente, il macedone non ha intenzione di rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2025. De Laurentiis non vuole correre il rischio di perderlo a zero, quindi resta una situazione da monitorare e non è escluso un colpo di scena negli ultimi giorni di agosto.