CdS – Napoli-Veiga, trattativa in stand-by: scende in campo ADL! Le ultime

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrendandosi sulla trattativa tra i partenopei e il Celta Vigo per Gabri Veiga. Secondo il quotidiano la trattativa è bloccata per questioni che riguardano i diritti di immagini e le commissioni dell’entourage del calciatore. ADL è sceso in campo personalemente per portare definitivamente il giovane talento all’ombra del Vesuvio. Questo quanto evidenziato:

“Ieri è stata una giornata estenuante di trattative con l’entourage del giocatore, con il manager Pini Zahavi e i suoi avvocati; una maratona andata avanti fino a tarda notte per provare a superare i problemi economici, relativi all’immagine e alle commissioni, che sin dal weekend hanno frenato un affare fatto e blindato con il Celta. Per sbloccare la situazione è sceso in campo in prima persona il presidente Aurelio De Laurentiis. Il numero uno della SSC Napoli è da ieri in continuo contatto con Zahavi ed il suo gruppo di legali per sbloccare la situazione. Con il Celta Vigo è tutto fatto sulla base di 35 milioni più bonus ed il 5% sulla rivendita futura. Si tratta ad oltranza per raggiungere finalmente la fumata bianca”.