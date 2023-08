L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul perno del centrocampo azzurro Stanislav Lobotka. Secondo il quotidiano Lobotka è particolarmente importante per la squadra, essendo bravo a dettare i tempi durante le partite. Anche se il suo ruolo potrebbe non essere centralissimo, è notevole nella sua capacità di mantenere la lucidità nelle partite più importanti. Nella stagione passata Diego Demme non sia stato una valida alternativa a causa di infortuni e problemi tecnico-tattici. Di conseguenza, Lobotka è stato in gran parte il fulcro del gioco nel suo ruolo. Tuttavia, sembra che ora ci sia una prospettiva diversa, con la presenza di Cajuste che potrebbe avere le caratteristiche e la fisicità necessarie per ricoprire lo stesso ruolo. Garcia, sembra aver esaminato diverse opzioni, incluso l’utilizzo di un centrale difensivo in mediana. Ad esempio c’è la possibilità Ostigard che potrebbe giocare al posto di Lobotka, per garantire maggiore copertura senza dover passare a una difesa a tre.