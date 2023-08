L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa per Gabri Veiga. Secondo il quotidiano Veiga è un acquisto che, se dovesse ufficializzarsi, sarà un colpo sul mercato di alto livello per il Napoli, e non solo perché costerebbe quasi quaranta milioni. Ma perchè parliamo di un talento cristallino del calcio internazionale. Ma bisogna ancora aspettare, perché i contratti di De Laurentiis sono lunghi e complessi. E il Celta Vigo vuole che tutto sia nella norma prima di firmare tutte le clausole previste dal contratto.