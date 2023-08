L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in uscita. Secondo il quotidiano è solo una questione di dettagli per il trasferimento di Gianluca Gaetano con la formula del prestito secco all’Empoli. L’affare sarà finalizzato e ci sarà la firma dei documenti solo quando Veiga firmerà per il Napoli, così da poter dare a Garcia una rosa sempre più completa.