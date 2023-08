L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle prossime due gare del Napoli in campionato da disputare al Maradona. Secondo il quotidiano la marea azzurra attende con grande trepidazione l’abbraccio ai campioni d’Italia. Infatti ieri all’apertura della prevendita per il match contro il Sassuolo c’è stata grande affluenza. Le curve infatti già sono sold-out. Gli abbonati d’altronde sono quasi 25.000. Il Contemporaneamente è iniziata anche la prevendita per la sfida con la Lazio, del 2 settembre al Maradona con questi prezzi:

Le Curve A e B inferiori costano 30 euro,

Curve superiori 45 euro;

Distinti inferiori 70 euro,

Distinti superiori 90 euro;

Tribuna Nisida 120 euro;

Tribuna Posillipo 180 euro.