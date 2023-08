L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo. Secondo il quotidiano il capitano del Napoli è stato particolarmente impressionante nella sua continuità di performance. Viene paragonato con altri grandi terzini europei come Carvajal, Alexander-Arnold e Walker, per la sua abilità sia in difesa che in attacco. È descritto come completo, moderno e futuristico, capace di combattere il gioco in entrambe le fasi del campo. Di Lorenzo ha svolto un ruolo cruciale per il Napoli, dimostrandosi instancabile e inarrestabile. Nella partita contro il Frosinone, è stato particolarmente efficace, fornendo assist decisivi ad Osimhen. Il capitano azzurro ha dimostrato di essere in grado di segnare gol, con 5 gol segnati nella stagione precedente, di cui 3 in campionato e 2 in Champions League. Tuttavia, sembra che i suoi punti di forza principali siano gli assist, con un totale di 30 assist da quando è arrivato al Napoli. Di Lorenzo potrebbe ancora migliorare i suoi numeri, sperimentando diverse posizioni in campo e beneficiando del nuovo allenatore Luciano Spalletti anche a livello di Nazionale.