CdS – Trasferimento Gabri Veiga in stand by: svelato il motivo della frenata

Pur avendo trovato l’accordo definitivo per l’approdo di Gabri Veiga in maglia azzurra, l’arrivo dello spagnolo in Italia sembra essere stato rimandato.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, a frenare l’iter delle visite mediche – attese ieri – è stata la situazione legata ai diritti d’immagine. Bisogna ancora definire gli ultimi dettagli prima di chiudere totalmente la trattativa e le parti sono già all’opera per sistemare la faccenda al più presto, magari entro oggi.

Da specificare che l’affare non è in discussione.