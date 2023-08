Tutti pazzi per Osimhen: pioggia di voti alti per il nigeriano! Le pagelle dei quotidiani

Anche per quei folli che avevano ancora dei dubbi su Osimhen, la prima giornata di Serie A ha confermato che continua ad essere il dominatore incontrastato. Sarà comunque una bella sfida con Lautaro, partito anche lui benissimo nella sfida col Monza. Vedere giocare il nigeriano è una gioia per gli occhi e non solo per quelli napoletani. I principali quotidiani sportivi sono tutti d’accordo: 8 in pagella. Forse anche di più, perché Victor ha ancora fame dopo un campionato vinto da capocannoniere e non perde troppo tempo a dimostrarlo. Siamo tutti pazzi per Osimhen.

LE PAGELLE

Gazzetta 8 – “Si riparte da dove era finita: Osimhen di un altro pianeta. Un gol bellissimo in tap-in, uno in velocità. Magari l’anno prossimo vale più di 150 milioni”.

Corriere dello Sport 8 – “Nel suo destro del 2-1, i residui del temporale che inonda Frosinone prima della partita: un fulmine, una saetta. Un capolavoro da centravanti straordinario. Poi, la chiude alla sua maniera: mangiando lo spazio come un leone. Prima doppietta, prima standing ovation, prima conferma di imprescindibilità”.

Tuttosport 8 – “Anche ieri si è capito perché il presidente sta trascorrendo l’estate con lui e il suo agente Calenda. Segna l’1- di potenza e l’1-3 col solito inserimento veloce. Osimhen è la soluzione a tutti i problemi”.