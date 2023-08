Prima pagina – Il Mattino: “Golosi”

L’edizione odierna de Il Mattino mette il Napoli in prima pagina. Gli azzurri hanno battuto in rimonta il Frosinone. Il quotidiano napoletano scrive: “Golosi”. “Napoli in rimonta a Frosinone (3-1): doppietta show di Osimhen. Ma incombe ancora il mercato“, si legge nell’occhiello. Infine, c’è il commento “I soliti noti con Victor indispensabile” (De Luca). Nella giornata di ieri, a poche ore dal fischio d’inizio della Serie A 2023/2024, è venuto a mancare Carlo Mazzone. Lo storico allenatore è stato ricordato dal giornalista Piero Mei che scrive: “Mazzone, addio al calcio più romantico”.