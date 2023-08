Malagò: “Non è un mistero della mia amicizia con De Laurentiis, gli ho parlato della situazione Spalletti, ecco cosa mi ha detto”

Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha parlato ai microfoni dell’ANSA della situazione riguardante Luciano Spalletti, ormai ct della Nazionale. Il presidente del Coni ha affermato di aver parlato col presidente del Napoli De Laurentiis di questa situazione in una lunga chiacchierata. Queste le sue parole: “Non è un mistero che io sia amico di famiglia di De Laurentiis, ho provato a parlargli di questa situazione in una lunga e affettuosa telefonata. Lui mi ha detto che ci avrebbe pensato, vedo che i termini della questione non sono cambiati. D’altra parte ognuno ha il suo carattere, ed è innegabile che uno dei segreti del successo di De Laurentiis sia la sua determinazione. Poi, chiaro che io auspichi una soluzione senza strascichi e contenziosi: perché una cosa è sicura, il pianeta calcio in un contesto di difficoltà più unito e meglio è”.