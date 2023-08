Pagelle MN – Buona la prima per gli azzurri, ecco i primi 3 punti stagionali

Riparte finalmente la Serie A, ecco le pagelle dei partenopei contro il Frosinone:

Meret: Non può nulla sul rigore di Harroui, gestisce bene i due centrali, per il resto è poco impegnato. 6

Di Lorenzo: Ottima partita per il capitano, è ritornato come ci aveva abituato; perfetti i due assist per Osimhen. 7,5

Rrahmani: Gara discreta per il kosovaro, bene in fase di possesso e negli anticipi. 6

Jesus: Parte lui titolare quest’oggi con Natan in panchina, mangia in testa a Cuni non facendolo mai girare; buona la prima per il brasiliano. 6,5

Olivera: Buona partita per Mati, bene in fase offensiva e in fase di impostazione, da rivedere su alcune circostanze. 6 (Mario Rui: Gioca una bella fetta nel secondo tempo per mettere minuti importanti nelle gambe. 6)

Lobotka: In fase di rodaggio quest’oggi Lobotka, non il solito il giocatore che abbiamo visto lo scorso anno, fa comunque una buona gara. 6 (Ostigard: SV)

Cajuste: Non si può giudicare un giocatore solo da un primo tempo. Causa il rigore per il momentaneo 1 a 0 del Frosinone ed è troppo irruento, rimandato. 5 (Anguissa: Entra bene il camerunense prendendosi subito il suo ruolo prediletto. 6)

Zielinski: Alla fine è rimasto ed è partito subito titolare nel suo ruolo di mezz’ala, buona partita per il polacco, nella gestione del palla e nel fraseggio stretto. 6,5

Politano: Tra i migliori quest’oggi l’esterno italiano, bello il gol al volo che ha dato grande morale agli azzurri. 7 (Elmas: Stesso discorso come fatto per Mario Rui. 6)

Osimhen: Il migliore è ovviamente Victor. Fa prima un assist in spaccata per Raspadori per il gol del 2 a 1, poi annullato per fuori gioco, dopo invece distrugge la porta con un missile dei suoi. 8 (Simeone: SV)

Raspadori: Inizia come preannunciato da Garcia titolare, segna un gol (annullato) e si trovare pronto in fase offensiva. 6

Garcia: Esordio anche il per il tecnico francese, forte la scelta di Cajuste dall’inizio. Buona la prima per i suoi ragazzi. 7