Il messaggio di cordoglio del Napoli per Carlo Mazzone

“Il Presidente Aurelio De Laurentiis, Mister Garcia, i dirigenti, i calciatori, lo staff tecnico, i collaboratori e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio e si uniscono al dolore della famiglia Mazzone per la scomparsa del caro Carlo, un vero galantuomo del calcio”.

Questo il messaggio del Napoli, pubblicato sui propri profili social, per salutare Carlo Mazzone, venuto a mancare oggi. L’allenatore, tra le tante squadre, ha diretto anche gli azzurri nel 1997. Giorno triste per il calcio mondiale, che perde un uomo simbolo della passione per il gioco.