Si lavora al rinnovo di Zielinski: il polacco è felicissimo di rimanere

Piotr Zielinski è felicissimo di rimanere in azzurro.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il polacco rimarrà e per lui è pronta una bozza di rinnovo: “La sua felicità è restare con quella maglia, stavolta addobbata dallo scudetto, e De Laurentiis – che deve rinunciare a trenta milioni di euro – gli ha proposto il rinnovo: la settimana del campionato è incentrata su altri argomenti, magari con il management se ne può chiacchierare vagamente al telefono, ma la base è stata preparata e sembra mettere tutti d’accordo. Zielinski va in scadenza nel giugno del 2024, il Napoli ha bisogno di ritoccare il monte ingaggi e propone un triennale da tre milioni (circa) con piccolo riconoscimento alla firma”.