Fabrizio Romano – Fatta per Gabri Veiga: i dettagli dell’affare!

Gabri Veiga sarà ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli.

Come riportato da Fabrizio Romano, infatti, l’atleta spagnolo approderà presto sotto il Vesuvio: affare da 36 milioni complessivi con il Celta Vigo, che ha scontato 4 milioni di clausola agli azzurri, anche a causa della forte volontà del calciatore, che ha voluto il Napoli fin dall’inizio. Un’operazione di mercato a cui il Napoli stava lavorando da settimane volge al termine. Un acquisto, quello di Veiga, che non apre le porte dell’addio di Zielinski, che rimarrà molto probabilmente in azzurro.