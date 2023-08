Seria A – Frosinone-Napoli, soldout il settore ospiti! Tifosi azzurri pronti a sostenere i Campioni d’Italia

Frosinone-Napoli sarà il match che darà il via alla Serie A. Allo stadio Benito Stirpe saranno presenti poco più di 1200 tifosi azzurri pronti a sostenere i campioni di Italia.

“Sarebbero stati pronti a riempire lo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Perché erano state svariate migliaia le richieste di biglietti da Napoli per l’esordio in campionato dei campioni d’Italia. Ma solo circa 1200 fortunati riusciranno ad esserci per spingere gli azzurri che scenderanno ufficialmente per la prima volta con lo scudetto sul petto. La capienza di poco più di 16 mila posti, quasi tutti riempiti dagli abbonati ciociari, entusiasti a loro volta per la terza esperienza in A del Frosinone, ora guidato da Di Francesco”. Scrive La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola.