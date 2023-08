Report allenamento pomeridiano: intera seduta in gruppo per Anguissa!

Il sito ufficiale della SSC Napoli ha pubblicato il consueto report dell’allenamento pomeridiano.

Ottime notizie tra gli azzurri soprattutto per Anguissa. Ecco quanto riportato dalle pagine ufficiali: “Seduta pomeridiana per il Napoli al SSCN Konami Training Center. I campioni d’Italia esordiranno in campionato sabato 19 agosto contro il Frosinone allo Stadio Stirpe (ore 18.30) per la prima giornata della Serie A 2023/24. Il gruppo dopo una prima fase di torello ha svolto esercitazione su calci piazzati ed esercitazione tecnica con conclusione in porta. Anguissa ha svolto l’intera seduta in gruppo. Gaetano ha svolto lavoro personalizzato in palestra e personalizzato in campo”.