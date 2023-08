CdS – Napoli, Zielinski a un passo dal rinnovo azzurro: le cifre del contratto

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sul futuro di Piotr Zielinski. Il calciatore polacco avrebbe scelto di rimanere in azzurro e concludere qui la sua carriera. É pronto un rinnovo a 3mln fino al 2027 questo quanto evidenziato:

“C’è un rinnovo pronto, a cifre più moderate rispetto ai 4,8 che guadagna adesso: potrebbe allungare sino al 2027, per tre milioni e un premio alla firma, così realizzerebbe il proprio sogno, starsene a Napoli, assorbirla ancora con lo scudetto al petto, provare ad avvicinare le quattrocento presenze in azzurro (per ora sono 329) e poi, se ci sarà tempo e non interverranno fatti nuovi e imprevedibili, inseguire Hamsik, ch’è più difficile”.