Zielinski ha deciso: resta a Napoli. Koopmeiners rimane a Bergamo, Gabri Veiga…

Nelle scorse ore pare che Piotr Zielinski abbia preso la sua decisione: spinto anche dalla famiglia, l’intenzione è cambiata, vuole rimanere al Napoli. Con la permanenza del polacco cambia lo scenario centrocampo per il club partenopeo, sul mercato ci si muoverà di meno.

In caso di addio, gli azzurri avrebbero infatti puntato su Koopmeiners, centrocampista offensivo dell’Atalanta che ricopre nel club bergamasco un ruolo molto simile a quello di Zielinski al Napoli. Adesso le cose cambiano: Koopmeiners non è più un obbiettivo del Napoli e quindi dovrebbe rimanere a Bergamo.

Discorso a parte invece per Gabri Veiga, il classe 2002 non dipende infatti da Zielinski e sembra essere sempre più vicino al Napoli, con gli azzurri che stanno trattando da giorni per trovare un accordo con il Celta Vigo.