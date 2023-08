UFFICIALE – Sassuolo e Lazio le prime due sfide al Maradona: ecco i prezzi dei biglietti e quando comprarli

Solo 3 giorni e ci sarà il primo fischio di inizio per gran parte dei campi di Serie A. Il Napoli inizierà il suo cammino da campione d’Italia allo Stirpe di Frosinone. Seguiranno poi Sassuolo (27 agosto) e Lazio (2 settembre) in casa. La SSC Napoli fa sapere che dal 21 agosto alle ore 12:00 sarà possibile acquistare i biglietti in modalità online sul sito di TicketOne o nei punti vendita autorizzati. Questi i prezzi dei biglietti.

NAPOLI-SASSUOLO, 27 agosto ore 20:45

SETTORE PREZZI vs SASSUOLO CURVE INFERIORI € 25 CURVE SUPERIORI € 35 DISTINTI INFERIORI € 55 DISTINTI SUPERIORI € 70 TRIBUNA NISIDA € 90 TRIBUNA POSILLIPO € 140

NAPOLI-LAZIO, 2 settembre ore 20:45