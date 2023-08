L’edizione odierna di Sky Sport ha fatto il punto sulla trattativa per Gabri Veiga. Secondo l’emittente televisiva il centrocampista spagnolo potrebbe essere sempre più vicino a un trasferimento al Napoli. Sembra che il Napoli stia cercando di negoziare con il Celta Vigo per evitare di pagare la clausola di 40 milioni di euro e stia invece cercando di raggiungere un accordo attraverso l’inserimento di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Inoltre, sembra che l’attesa per il passaggio di Piotr Zielinski all’Al Ahli stia influenzando il processo di transazione per il trasferimento di Gabri Veiga. Una volta che il passaggio di Zielinski verrà formalizzato, potrebbe aprirsi la strada per il trasferimento di Veiga al Napoli.