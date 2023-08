Il Napoli è ormai sempre più vicino a Gabri Veiga, come riportato dal giornale spagnolo Relevo, che conferma quanto detto da Fabrizio Romano. Gli azzurri per il classe 2002 hanno formulato una nuova offerta, che supera quella precedente, e che potrebbe essere quella definitiva. Inoltre il giovane centrocampista non sarà convocato per la sfida di sabato pomeriggio del Celta Vigo contro la Real Sociedad