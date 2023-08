Gabri Veiga è il giocatore che il Napoli ha deciso di puntare fortemente nel corso di questo mercato estivo per rafforzare il centrocampo. Dopo l’uscita di Zielinski dovrebbe essere proprio lo spagnolo classe 2002 a vestire la maglia azzurra. Come riportato da Luca Marchetti di Sky ci sono stati passi avanti nella trattativa per il centrocampista galiziano, con una nuova offerta. Di questa nuova offerta al club spagnolo però arriva la smentita da parte del club azzurro.