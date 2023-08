Il Mattino – Il Napoli continua a provarci per Koopmeiners, l’olandese ha accettato gli azzurri, pronta offerta all’Atalanta

Il Napoli non sembra volersi fermare solo a Gabri Veiga per il centrocampo, e con l’uscita di Piotr Zielinski si punta a Teun Koopmeiners. Il centrocampista dell’Atalanta da tempo piace ad Aurelio De Laurentiis, fin dai tempi dell’Az Alkmaar. Secondo quanto riportato da Il Mattino il club azzurro ha già trovato l’accordo con il giocatore, per un contratto di 5 anni a 2,5 milioni di euro a stagione. Per lui il club neroazzurro chiede ben 50 milioni di euro, e gli azzurri proveranno a trovare soluzioni per non pagare pagare tutti in un esercizio. Il club azzurro punta ad una soluzione alla Giacomo Raspadori, acquistando il centrocampista con un prestito oneroso e l’obbligo di riscatto nella prossima stagione per avvicinare alle richieste del club lombardo.