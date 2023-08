L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione legata alla panchina della Nazionale. Secondo il quotidiano il punto chiave è la situazione di non concorrenzialità tra la Nazionale e il Napoli, che potrebbe far decadere il significato di questa clausola. A questo si aggiunge anche l’ ipotesi di una violazione del vincolo di riservatezza, presente nell’accordo firmato dal Napoli e da Spalletti. Se fosse davvero così ci sarebbero tutti i presupposti per intervenire legalmente. Quindi, le situazioni da definire sono ancora tante, di certo dopo le dimissioni di Mancini, mancava solo un’altra situazione spinosa che potrebbe portarsi anche davanti ai giudici.