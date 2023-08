L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione legata alla panchina dell’Italia. Secondo il quotidiano dopo le dimissioni di Roberto Mancini, la FIGC ha scelto Luciano Spalletti come nuovo commissario tecnico azzurro. Tuttavia, c’è una clausola che prevede un pagamento di 2 milioni e 625 mila euro per liberarlo dal suo vincolo con il Napoli e consentirgli di assumere il ruolo di allenatore della Nazionale. Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli, ha stabilito questa clausola nel contratto di Spalletti quando è avvenuta la rescissione del contratto con il Napoli. Questa clausola prevede un pagamento di 3 milioni di euro all’atto delle firme e pagamenti mensili di 250 mila euro fino a giugno 2024. In sintesi, il prezzo per liberare Spalletti e farlo diventare il nuovo allenatore della Nazionale italiana è quindi di 2 milioni e 625 mila euro.