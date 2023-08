L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa per Gabri Veiga. Secondo il quotidiano Gabri Veiga è pronto a sposare il progetto del Napoli ed è in attesa della cessione di Zielinski per unirsi alla squadra. L’approvazione dell’operazione in uscita sembra essere un passo cruciale per completare il trasferimento del giovane centrocampista spagnolo classe 2002. È auspicabile che l’effettiva conclusione della trattativa con il Celta Vigo avvenga nelle prossime ore, mettendo così fine a una negoziazione che è durata per diversi giorni.