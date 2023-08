L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione Spalletti in chiave Nazionale. Secondo il quotidiano sembra che ci sia un mix di persone che hanno collaborato con l’allenatore in passato, specialmente durante il suo periodo al Napoli, e individui che già lavorano per la FIGC e manterranno le loro posizioni. Alcuni membri dello staff sembrano essere vice Allenatore Domenichini, preparatore Atletico Sinatti. López sembra essere il preparatore dei portieri, ma potrebbe rimanere al Napoli. Si sta valutando come inserire Domenichini nell’organigramma della FIGC, possibilmente occupando il posto di Salsano. Allo stesso tempo, ci sono già altri tecnici come Bollini, Barzagli e Gagliardi, destinati alle Under. Ci sarà una certa continuità nel personale, con quattro membri dello staff che avranno collaborato con Mancini e quattro che collaboreranno con Spalletti.