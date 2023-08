L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui vari dubbi di Garcia in vista dell’esordio in campionato. Secondo il quotidiano uno dei principali dubbi è legato alle condizioni di Anguissa, ancora alle prese con i postumi dell’infortunio. Juan Jesus dovrebbe vincere il ballottaggio con il connazionale Natan. Elmas ha più conoscenze di metodi e sistemi rispetto a Cajuste, che però ha già sorpreso Garcia, e dunque non è da escludere. E poi bisogna scegliere l’esterno destro d’attacco. Politano ha qualche vantaggio in più rispetto a Lozano, che deve ancora discutere del rinnovo, e poi c’è Raspadori, il jolly d’attacco che con quei piedi può assalire ancora più di dubbi un allenatore.