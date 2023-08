L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Osimhen ha deciso di proseguire la sua avventura con il Napoli attraverso il rinnovo del contratto. La trattativa tra il presidente Aurelio De Laurentiis, e l’agente del calciatore, Calenda, sembra aver portato a un accordo soddisfacente per entrambe le parti. Questo nuovo contratto renderà Osimhen il calciatore più pagato d’Italia, con un incredibile stipendio di quindici milioni di euro. La presenza di una clausola di rescissione di 150 milioni di euro, applicabile solo a partire dal 2025 e valida solo per trasferimenti all’estero, sembra essere una mossa strategica per proteggere il Napoli da possibili tentativi di acquisizione da parte di club esteri, inclusi gli sceicchi. Questa clausola dovrebbe scoraggiare qualsiasi interesse e assalto da parte di club disposti a spendere cifre esorbitanti per il giovane talento nigeriano.