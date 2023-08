Con l’addio di Piotr Zielinski sempre più vicino, il Napoli non molla la presa su Teun Koopmeiners per rafforzare al meglio il centrocampo.

Nonostante i diversi no ricevuti dall’Atalanta – che reputa l’olandese incedibile -, ADL spera in un’apertura ed è pronto a riportare avanti un dialogo per trattare.

Difficile al momento pensare che la Dea possa cedere, ma il presidente partenopeo continuerà a provarci.