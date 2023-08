Ultim’ora – Il Celta Vigo convoca Gabri Veiga per la prima sfida di campionato, potrebbe essere l’ultima sfida davanti ai suoi tifosi

In questo weekend ricominciano alcuni dei top campionati europei, e tra questi c’è anche la Liga, dove gioca l’obiettivo del Napoli, Gabri Veiga. Il club che è al momento proprietario del suo cartellino, ovvero il Celta Vigo, domani scenderà in campo contro l’Osasuna. Il calciatore classe 2002 è stato convocato, ma potrebbe non giocare dal primo minuto, come affermato dal tecnico dei galiziani Rafa Benitez. Per il centrocampista spagnolo la sfida di domani al Balaidos potrebbe essere l’ultima con la maglia del club spagnolo, visto che nelle ultime ore rimbalza dalla Spagna la notizia di una possibile standing ovation finale per lui in vista dell’addio.