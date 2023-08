Tmw – Osimhen è ad un passo dal rinnovo con il Napoli, per lui ingaggio altissimo e clausola rescissoria

L’estate del Napoli ha visto arrivare già tanti rinnovi, ma manca quello di Victor Osimhen, con cui il club sta trattando da mesi per il nuovo contratto. Come riportato da Tuttomercatoweb l’intesa di massima tra Roberto Calenda e il Napoli c’è, con il nigeriano prossimo a rinnovare il contratto con gli azzurri. Per trattenere il suo numero 9 il presidente De Laurentiis toccherà quote mai viste prima in maglia azzurra, si parla di un rinnovo da 10 milioni di euro a stagione. Nel contratto del nigeriano ci sarà un clausola rescissoria, che dovrebbe oscillare tra i 140 e i 150 milioni, e il prolungamento dovrebbe legare il nigeriano agli azzurri fino al 2027.