Rudi Garcia su Instagram: “Non vediamo l’ora di iniziare la stagione, un ringraziamento a tutti i tifosi per l’affetto”

Dopo la fine del secondo ritiro azzurro il mister Rudi Garcia sul proprio profilo Instagram ha ringraziato tutti i tifosi azzurri per il supporto. Il mister si è detto carico per l’inizio della stagione, e ha ringraziato i tifosi per la carica trasmessa a lui, alla sua squadra e al suo staff sia a Castel di Sangro che in Trentino. Questo il post su Instagram: “Ora che la preparazione è finita non vediamo l’ora di iniziare la stagione. Un ringraziamento a tutti i tifosi per l’affetto e la carica trasmessa tra Dimaro e Castel di Sangro a supporto di squadra, team e società. Forza Napoli 💪”.