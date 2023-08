L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui rinnovi in casa Napoli. Secondo il quotidiano Mario Rui sta per prolungare il suo contratto con il club azzurro per un’ulteriore stagione, fino al 2026. Questo prolungamento sembra essere stato accompagnato da una sensibile riduzione dell’ingaggio, che sarà al di sotto dei 2 milioni di euro. Sebbene non siano ancora state fornite le cifre esatte, la trattativa sembra aver raggiunto una svolta positiva e manca solo l’annuncio ufficiale per confermare il completamento dell’operazione.