L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione del Napoli in questa fase di calciomercato. Secondo il quotidiano dopo diverse discussioni e trattative, l’agente del nigeriano Calenda e il presidente De Laurentiis hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto di Victor Osimhen fino al 2027. tuttavia, manca ancora la firma ufficiale da parte del giocatore. Parallelamente, il Napoli sta trattando con il Celta Vigo per l’acquisto di Gabri Veiga. Il Napoli sta cercando di negoziare il prezzo della clausola rescissoria del giocatore, che inizialmente era di 40 milioni di euro. L’ultima offerta del Napoli sembra essere di 30 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Questa offerta potrebbe essere sufficiente per raggiungere un accordo con il Celta Vigo e completare il trasferimento del giocatore.