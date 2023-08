Pedullà: “Improvvisa riapertura per il rinnovo di Zielinski, al momento nessun accordo ma si lavora per l’accordo”

Il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà sul proprio profilo Twitter ha da poco dato un aggiornamento riguardo la situazione Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco che sembrava ormai al passo d’addio potrebbe rimanere a Napoli, visto che ci sono state riaperture per il rinnovo. Al momento tra la squadra ed il calciatore non ci sono accordi, ma entrambe le parti stanno lavorando per poter raggiungere un’intesa. Gli arabi, che erano già pronti ad accogliere il centrocampista ex Udinese ora aspettano di capire come si evolve la situazione per il rinnovo del numero 20 azzurro.