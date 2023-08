Napoli-Apollon – Le formazioni ufficiali del match, quasi tutti i titolari in campo per gli azzurri, ritorna Osimhen

Alle 18.30 andrà in scena l’ultima amichevole del precampionato azzurro, e l’ultima sfida in quel di Castel di Sangro prima del ritorno a casa. Per il Napoli contro l’Apollon ci sono da fare le prove tecniche della formazione che scenderà in campo settimana prossima, visto che ci sono quasi tutti i titolari. Non ci sarà Anguissa, ancora alle prese con l’infortunio rimediato settimana scorsa, e sulla destra agirà Raspadori, mentre per i due nuovi acquisti Natan e Cajuste solo panchina. In campo dal primo minuto anche Osimhen e Rrahmani, che nei giorni scorsi avevano preso delle botte. Questa la formazione ufficiale del Napoli

Napoli – Meret; Di Lorenzo; Rrahmani; Juan Jesus; Olivera; Elmas; Lobotka; Zielinski; Raspadori; Osimhen; Kvaratskhelia