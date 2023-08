Calemme a Cm.it: “Zielinski mette in stand-by l’Arabia, ma il Napoli lavora comunque per prendere Gabri Veiga”

In questi ultimi giorni il Napoli ha mostrato grande interesse per il giovane talento del Celta Vigo Gabri Veiga, soprattutto in ottica addio di Piotr Zielinski. Il polacco sembrava molto vicino all’Arabia, e per questo gli azzurri volevano accelerare dopo averlo ceduto. Al momento il centrocampista ha messo in stand-by le sirene arabe, e potrebbe rinnovare col Napoli. Ma la novità è un’altra, come riportato dal giornalista Mirko Calemme su Calciomercato.it gli azzurri vorrebbero portare a Napoli lo spagnolo a prescindere da Zielinski. Il centrocampista polacco potrebbe quindi rimanere, riuscendo a rinnovare con gli azzurri grazie anche a Rudi Garcia, ma questo potrebbe non escludere il classe 2002. Al momento la situazione deve evolversi, e i prossimi giorni saranno importanti per capire come cambierà il volto del centrocampo azzurro.