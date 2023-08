As – Veiga è ad un passo dal Napoli, i due club si stanno accordando sulla cifra che porterà lo spagnolo in azzurro

Novità importantissime riguardo l’affare tra il Napoli e il Celta Vigo per Gabri Veiga, che sembra ormai ad un passo dal diventare un nuovo giocatore azzurro. Come riporta il giornale spagnolo As le due squadre stanno per arrivare ad un accordo, che dovrebbe essere inferiore ai 40 milioni della clausola rescissoria. Il Celta Vigo è pronto ad accettare una cifra leggermente inferiore, alla quale il Napoli arriverà attraverso vari bonus alla cifra richiesta dal club galiziano. Al momento l’accordo non è ancora definitivo, e le parti intendono procedere in modo cauto, ma si è sulla buona strada, e si punta a finalizzare il tutto tra il fine settimana ed inizio settimana prossima. Sembra che il club galiziano possa ottenere anche una percentuale sulla futura rivendita del classe 2002, che potrà quindi tra un paio di anni aumentare il loro guadagno. Il Napoli non ha cambiato i piani rispetto ad un paio di giorni fa, anche se dovesse rimanere il polacco Piotr Zielinski si punta forte sul centrocampista spagnolo, che quindi potrebbe arrivare non come sostituto del polacco ma come suo compagno di squadra. I prossimi giorni saranno importanti per capire se il polacco rimarrà a Napoli, ma soprattutto per la conclusione della trattativa tra i due club.