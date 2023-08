Secondo quanto si apprende dal sito ufficiale del Napoli da oggi, 10 agosto 2023, è possibile inviare le richieste di autorizzazioni per il posizionamento di striscioni e coreografie in occasione delle sfide casalinghe della stagione 2023/2024. Per farlo bisogna cliccare il seguente link e seguire le istruzioni: https://sscnapoli.it/normativa-striscioni/. “Si precisa che tutte le richieste sin qui pervenute non saranno ritenute valide”, conclude la società nel proprio comunicato.