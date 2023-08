Prima pagina – Gazzetta: “Nuovo Napoli: in arrivo Cajuste, sì di Gabri Veiga e con Osi si tratta”

Quella di ieri è stata una giornata movimentata per il Napoli e per i suoi tifosi. Fin dal mattino, con l’arrivo del mediano Jens Cajuste dal Reims. Lo svedese ha svolto ieri le visite mediche e attende soltanto l’ufficialità. Ci sono stati anche ulteriori sviluppi per quanto riguarda Gabri Veiga che ha accettato il Napoli e ora si cerca solo l’accordo con il Celta Vigo. Infine, tiene banco la questione del rinnovo di Osimhen coni gli arabi alla finestra. Il tutto è sintentizzato dalla prima pagina della Gazzetta dello Sport che oggi, nel taglio basso, titola: “Nuovo Napoli: in arrivo Cajuste, sì di Gabri Veiga e con Osi si tratta”.