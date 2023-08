Gazzetta – Rinnovo Osimhen, ADL disposto a tutto! Pronta una maxi offerta: i dettagli

ADL disposto a tutto per il sì al rinnovo di Victor Osimhen. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il patron azzurro è pronto ad offrire al suo bomber un sostanzioso aumento dell’ingaggio. De Laurentiis pronto s pingersi fino a 10 mln all’anno per il nigeriano, questo quanto evidenziato:

“Il Napoli è pronto ad alzare l’offerta per Victor Osimhen con un ingaggio complessivo da doppia cifra (almeno 10 milioni) tra tetto fisso, bonus e diritti di immagine da garantire al suo bomber. E magari inserire una doppia clausola rescissoria, una per l’Europa e una per il resto del mondo. Quel famoso “duecentino” di De Laurentiis, cifra che avrebbe voluto questa estate per lasciar partire Osimhen, sarà la soglia (finora mai avvicinata) sotto la quale i club sauditi in futuro non potranno andare se vorranno davvero acquistare Victor”.