Cajuste, è il primo compleanno azzurro!

Jens-Lys Cajuste è il nuovo acquisto del Napoli. L’operazione è costata 12 milioni e, secondo quanto si legge dalle maggiori testate giornalistiche, allo svedese andranno 1,2 milioni più bonus. Manca solo l’ufficialità della firma del quinquennale che potrebbe arrivare oggi. E proprio il giorno di questa ufficialità il nuovo calciatore del Napoli compie 24 anni. Tanti auguri!

Cajuste è nato in Svezia il 10 agosto del 1999 da parte haitiano e madre svedese. Cresciuto nelle giovanili dell’Örgryte, squadra che gioca nella seconda divisione del campionato svedese, nel 2018 è passato al Midtjylland. Nel 2021 passa al Reims per 10 milioni facendo registrare ai danesi una delle più importanti plusvalenze della loro storia. Nella Ligue 1 ha collezionato 33 presenze e 3 gol. Nella sua bacheca vanta la vittoria del campionato danese e 13 presenze nella nazionale svedese. Ha già esperienza europea sia con il Mdtjylland che col Reims. In particolare, nella stagione 2020/2021 ha affrontato l’Atalanta ai gironi coi danesi. Ora nel suo destino c’è il Napoli.