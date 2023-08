Video Sky – Ultim’ora, Cajuste a Villa Stuart per le visite mediche

Sorriso smagliante, qualche foto coi tifosi e tanta voglia di farsi conoscere dalla Serie A e dalla squadra campione d’Italia: sono queste le prime immagini che ci arrivano di Jens Cajuste in Italia. Il giovane centrocampista svedese è appena arrivato a Villa Stuart per le visite mediche. A riportare queste immagini è Gianluca Di Marzio. Secondo i rumours di mercato, Napoli e Reims avrebbero concluso la trattativa con il consueto scambio di documenti avvenuto in mattinata. Dopo le visite mediche, ci sarà l’ufficialità e la firma del contratto quinquennale, fino a giugno 2028.